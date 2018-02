Pub

O FC Porto segurou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Rio Ave, por 5-0, em jogo da 23.ª jornada.

Depois de ter sofrido uma derrota por números iguais frente ao Liverpool, na Liga dos Campeões, o FC Porto venceu no Estádio do Dragão com golo de Sérgio Oliveira (02 minutos), Soares (22 e 84), Marcelo (34, na própria baliza), e Marega (72).

Os 'dragões' passaram a somar 58 pontos, mais dois do que o Benfica, a três dias de disputarem a segunda parte do jogo da 18.ª jornada, com o Estoril Praia, interrompido ao intervalo quando os estorilistas venciam por 1-0. O Rio Ave, que sfreu a terceira derrota nas últimas quatro ronda, segue no quinto posto, com 36 pontos.

Os golos

Alex Telles cruza rasteiro da esquerda, Soares não domina e a bola sobra para Sérgio Oliveira que na entrada da área dispara rasteiro e bate Cássio!

Canto de Alex Telles na esquerda e Soares a cabecear sem hipóteses para Cássio!

Brahimi desmarca Marega e este cruza rasteiro atrasado com a bola a bater em Marcelo e a trair Cássio. Está feito o terceiro no Dragão!

Livre batido por Alex Telles junto à bandeirola de canto e Marega em plena área a cabecear para o quarto!

Lance disputado entre Hernâni e Marcelo já na área. A bola sobra para Maxi, o remate é desviado e vai até Soares que empurra para o 5-0! Carlos Xistra consultou o VAR para validar o golo.

Os casos

Tarantini a travar Soares que seguia para a baliza. Protesto portistas a pedirem cartão vermelho.

Corona arranca pela direita, Yuri Ribeiro disputa a bola e os portistas pedem falta do lateral de Vila do Conde.

As melhores jogadas

Livre direto batido por Brahimi e Cássio voa a desviar para a trave! Grande momento no Dragão!

Cássio a sair mal após canto na esquerda com a bola a sobrar para Herrera que dispara para Tarantini salvar em cima da linha de golo!

João Novais a bater o livre e a obrigar Casillas a defesa apertada! Lance perigoso por parte da equipa de Vila do Conde.

De novo João Novais! O médio do Rio Ave está com confiança e arrisca de novo de longe, com Casillas a ter que ir junto ao poste direito evitar o 3-1.

Que remate de Corona! O mexicano fica perto do 4-0 num remate em arco após trabalho individual. A bola passa muito perto do poste direito de Cássio.

O jogo em resumo