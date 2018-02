Pub

A vantagem de um ponto do Benfica, conseguida sábado, poderá ser curta para segurar a liderança da I Liga de futebol, com o FC Porto hoje amplamente favorito na receção ao Rio Ave - já vence por 3 a 0 - , depois da goleada sofrida ante o Liverpool (5-0).

Os dias que passaram desde a derrota para a Liga dos Campeões serviram para a equipa de Sérgio Conceição repor o foco em objetivos de curto prazo, que passam por reforçar o primeiro lugar no campeonato, com a vitória sobre os vila-condenses, antes do difícil teste que poderá ser a segunda parte do jogo no Estoril, dia 21, já que regressa em desvantagem de 1-0.

Para o jogo contra o Rio Ave, os 'dragões' contam com o regresso de Felipe à equipa e também de Maxi, para o lugar do lesionado Ricardo Pereira, garantindo mais experiência à linha defensiva. Por outro lado, continuam indisponíveis duas pedras fundamentais, Danilo e Aboubakar.

Os golos

Alex Telles cruza rasteiro da esquerda, Soares não domina e a bola sobra para Sérgio Oliveira que na entrada da área dispara rasteiro e bate Cássio!

Canto de Alex Telles na esquerda e Soares a cabecear sem hipóteses para Cássio!

Brahimi desmarca Marega e este cruza rasteiro atrasado com a bola a bater em Marcelo e a trair Cássio. Está feito o terceiro no Dragão!

Os casos

Tarantini a travar Soares que seguia para a baliza. Protesto portistas a pedirem cartão vermelho.

As melhores jogadas

Livre direto batido por Brahimi e Cássio voa a desviar para a trave! Grande momento no Dragão!

Cássio a sair mal após canto na esquerda com a bola a sobrar para Herrera que dispara para Tarantini salvar em cima da linha de golo!