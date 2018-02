Os Aprendizes e o Centro Ellen Keller vieram ao Media Lab do Diário de Notícias

Pub

Os Aprendizes, de Cascais, e o Centro Ellen Keller, de Lisboa, vieram conhecer os 153 anos de história do Diário de Notícias.

Os jovens começaram por assistir a uma formação sobre a evolução dos meios de comunicação e, de seguida, fizeram as suas próprias notícias, sendo que uns fizeram primeiras páginas de um jornal e outros elaboraram um noticiário radiofónico.

Os alunos, que integravam turmas do 4.º ano, tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do jornal, esclarecendo as suas dúvidas sobre o trablaho dos jornalistas junto dos profissionais que estavam presentes.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

