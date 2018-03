Pub

Operações foram suspensas e deverão ser retomadas na madrugada desta quarta-feira

As operações para retirar o navio encalhado junto ao Bugio foram suspensas ao fim da tarde, disse à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, explicando que os trabalhos serão retomados durante a madrugada de quarta-feira.

"Os cabos continuam passados e os rebocadores no local, mas deixaram de fazer força devido à descida da maré. As operações foram suspensas e vão ser retomadas cerca das 05:00", disse à Lusa o comandante Fernando Pereira da Fonseca, porta voz da Autoridade Marítima Nacional.

Segundo explicou aquele responsável, é necessário esperar por nova subida da maré para tentar retirar do local o navio, que tem 118 metros de comprimento.

Uma primeira tentativa para rebocar o navio foi efetuada por volta das 18:20, no pico da maré, mas a âncora, presa no fundo, dificultou as operações, apesar de o navio já ter recuperado energia e propulsão.

O navio "Betanzos", com bandeira espanhola, está encalhado desde as 01:00 de hoje junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, ao largo de Lisboa, com 10 tripulantes a bordo, que estão bem de saúde.