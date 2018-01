Benfica's President Luis Filipe Vieira reacts during the Portuguese First League soccer match between Moreirense and Benfica held at comendador Joaquim Almeida Freitas stadium in Moreira de Conegos, Portugal, 07 January 2018. MANUEL ARAUJO/LUSA

Comunicado da Procuradoria Geral da República fala apenas em "dirigente desportivo". Águias dizem não ser o seu presidente

Cinco pessoas detidas e a constituição de outros seis arguidos, entre eles "dois juízes desembargadores e um dirigente desportivo". É este o resultado da chamada operação "Lex", confirmou esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República, em comunicado. Os juízes são Rui Rangel e Fátima Galante.

Quanto ao "dirigente desportivo", a Procuradoria não explicita a sua identidade do "dirigente". Ainda que, num primeiro momento, a agência Lusa e praticamente todos os media nacionais tenham concluído tratar-se de Luís Filipe Vieira, o Benfica continuava, ao fim do dia, a informar que o seu presidente não tinha sido constituído arguido.

"Entre os detidos estão dois advogados e um oficial de justiça, que serão presentes ao Conselheiro do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) com funções de juiz de instrução para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação", refere o referido comunicado divulgado pela procuradoria. O texto esclarece ainda que segundo o Estatuto dos Magistrados Judiciais "a detenção de magistrados judiciais só é possível em flagrante delito".

A Procuradoria diz também que foram feitas buscas em vários locais, na zona da Grande Lisboa e no Algarve, incluindo no Tribunal da Relação de Lisboa, em empresas, em escritórios de advogados e também em domicílios.

As diligências de hoje foram feitas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público e com o apoio de magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Em causa estão suspeitas de crimes de tráfico de influência, de corrupção/recebimento indevido de vantagem, de branqueamento e de fraude fiscal.

A Polícia Judiciaria (PJ) já tinha anunciado ao início da tarde de hoje a detenção de cinco pessoas e a constituição de vários arguidos numa operação a nível nacional denominada "Lex", tendo feito 33 buscas.

Fonte da PJ disse que as buscas incluíram a casa e o gabinete do juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa Rui Rangel, a SAD do Benfica, a casa do presidente do clube e residências da ex-mulher de Rui Rangel, a juíza Fátima Galante, e do advogado José Sousa Martins e do filho. Com Lusa

Notícia atualizada às 21:45. Inclui a posição do Benfica relativamente ao seu presidente