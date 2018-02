Pub

O arguido no processo 'Operação Fizz' Paulo Blanco criticou hoje o Ministério Público por ignorar a escuta de uma conversa entre o ex-procurador Orlando Figueira e o advogado Proença de Carvalho e as declarações do juiz Carlos Alexandre.

"Tinham uma escuta e um depoimento de um magistrado [Carlos Alexandre] que criminosamente discriminaram", afirmou Paulo Blanco, sobre a escuta telefónica de 23 de fevereiro de 2016 junta aos autos pela defesa do ex-procurador sobre uma conversa com o advogado Daniel Proença de Carvalho e sobre as declarações de Carlos Alexandre que disse que Orlando Figueira lhe tinha dito que tinha sido Daniel Proença de Carvalho a tratar da revogação do contrato de trabalho com o Banco Privado Atlântico (BPA).

"Não corresponde à verdade que Daniel Proença de Carvalho não conhecesse ou falasse com Orlando Figueira como afirmou. Não podemos ignorar esta escuta", acrescentou o arguido, dizendo que está em tribunal porque Orlando Figueira fez um acordo com o advogado e com o presidente do BPA que lhe é prejudicial.

Reiterando que teve uma relação estritamente profissional com o ex-procurador, enquanto este exercia funções no Ministério Publico, Paulo Blanco lançou a dúvidas sobre o "acordo de cavalheiros" -- entre Orlando Figueira, Proença de Carvalho e Carlos Silva --, afirmando não saber ser esse acordo "não envolve mais alguém ao ponto de o depoimento de um magistrado ser ignorado".

O juiz presidente chamou Paulo Blanco à atenção dizendo que devia preocupar-se com o que lhe é imputado no processo e discutir os factos.

Paulo Blanco disse ainda que tinha sido o administrador do BPA André Navarro a informá-lo de que Orlando Figueira trabalhava para o banco, facto que o ex-procurador sempre desmentiu.

A sessão de hoje ficou ainda marcada pelo facto de o BPA não ter aceitado notificar o seu presidente, Carlos Silva, para ser testemunha no processo, dizendo que este não morava na instituição bancária e remeteu a notificação para Angola. Facebook

Twitter

O advogado do assistente no processo, Luis Rolo, considerou a atitude do banco uma "desconsideração e uma falta de respeito para com o tribunal" e pediu que o Banco de Portugal fosse informado do sucedido.

No final da sessão, Paulo Blanco reiterou aos jornalistas "ser evidente" que está sentado no banco dos arguidos "em consequência de um acordo de cavalheiros e que a escuta vem agora confirmar que Proença de Carvalho mentiu à imprensa".

O processo 'Operação Fizz' tem por base acusações ao ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente de ter corrompido Orlando Figueira com o pagamento de 760 mil euros para que arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril.

O ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está pronunciado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos, o advogado Paulo Blanco por corrupção ativa em coautoria, branqueamento também em coautoria, violação de segredo de justiça e falsificação de documento em coautoria e Armindo Pires, também em coautoria, por corrupção ativa, branqueamento e falsificação de documento.