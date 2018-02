Pub

Uma colisão entre três veículos registada hoje no centro do Porto provocou oito feridos ligeiros, entre os quais seis crianças.

O acidente rodoviário que ocorreu hoje no centro do Porto envolveu uma carrinha de transporte escolar e provocou ferimentos ligeiros a seis crianças, quatro das quais foram transportadas para o Hospital São João, disse o INEM num balanço atualizado.

Fonte das relações públicas do Hospital São João adiantou à Lusa que as quatro crianças se encontram "em observação".

Em declarações à Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou que da colisão entre três veículos ligeiros, no cruzamento entre a Rua Tenente Valadim e a João de Deus, resultaram "seis criançasferidas" e "dois adultos", tendo sido transportadas para o Hospital S. João "quatro crianças com cerca de sete anos".

Inicialmente o INEM avançou que apenas quatro crianças tinham sofrido ferimentos ligeiros.

Fonte das relações públicas da PSP do Porto adiantou à Lusa que a "circulação do trânsito foi restabelecida desde as 15:00 nas ruas Tenente Valadim, João de Deus e Pedro Hispano.

A mesma fonte policial acrescentou que uma das causas possíveis para o acidente pode ter sido o "desrespeito ao regulamento do código de estrada".

Segundo o Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto informou que o alerta foi dado às 13:13 de hoje.

