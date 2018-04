Pub

Associação de Oficiais lamenta "não estarem também representantes do poder político" no banco dos réus pela morte de dois recrutas do curso 127º curso de Comandos.

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) considerou "um bocado imprevista" a decisão judicial, tomada esta segunda-feira, de levar a julgamento os 19 militares Comandos acusados da morte de dois recrutas em setembro de 2016.

"Não pomos em causa a Justiça, não nos pronunciamos sobre o teor de decisão judicial", disse o presidente da AOFA, tenente-coronel António Mota, ao DN.

António Mota adiantou ser "muito triste ver exclusivamente" militares comandos no banco dos réus - "independentemente de terem ou não culpa" - e "não estarem ali também representantes do poder político".

"Também há muitos indícios de que a situação terá tido as consequências que teve devido ao desinvestimento forte que tem havido nas Forças Armadas" ao longo dos anos, argumentou António Mota, referindo a inexistência de tendas não refrigeradas e ambulâncias não medicalizadas.

Quanto ao fundo que a AOFA criou para apoiar os 19 oficiais, sargentos e praças que agora vão a julgamento, pela alegada prática de crimes exclusivamente militares que levaram à morte de Dylan da Silva e Hugo Abreu no primeiro dia do 127º curso de Comandos, António Mota explicou que já conseguiram pagar 75% das despesas com advogados.

Com 13 mil euros em faturas, cerca de 300 militares e 100 civis permitiram reunir os 10 mil euros já pagos, acrescentou o presidente da AOFA.