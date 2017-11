Pub

Bloco de Esquerda acredita que a solução para o "regresso das empresas" seria o fim das portagens e o regresso às SCUT. Ministro-adjunto não promete nada

O Bloco de Esquerda desafiou esta quinta-feira o Governo a acabar com as portagens no interior do país, mas teve apenas a promessa de que o executivo "está a trabalhar na revisão" de preços.

"É a resposta que posso seriamente dar. É o que há", afirmou o ministro-adjunto, Pedro Siza Vieira, quase no final do debate na especialidade do Orçamento do Estado de 2018, no parlamento, nas áreas que tutela no Governo, em que os partidos pediam mais pormenores acerca desta medida.

Para Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, a única maneira de dar incentivos, quanto às portagens, é mesmo acabar com elas e regressar às SCUT, autoestradas sem custo para o utilizador, que passaram a ser taxadas em anteriores governos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O fim das portagens" é a única solução para "o regresso das empresas", afirmou Heitor de Sousa, que citou um estudo de agosto em que se estima que o fim das SCUT levou ao encerramento de 944 empresas e à perda de 2.162 postos de trabalho na região interior.

Tanto PSD como o CDS-PP pediram mais explicações ao governante sobre esta medida -- critérios ou vias a ser beneficiadas pela redução - mas a resposta foi idêntica para todos.

Logo na abertura do debate, o ministro anunciou que Governo está a estudar a hipótese de redução das portagens no interior do país e de dar incentivos fiscais a quem quer viver e abrir empresas nessas regiões, como forma de combater a desertificação.