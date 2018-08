Ligação da A25 entre Vilar Formoso e Espanha começa a ser construída em junho ou julho

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje que as obras de construção do troço rodoviário que faz a ligação entre a autoestrada A25 e a congénere espanhola, na zona de Vilar Formoso, vão começar "em junho ou julho".

"O que nos falta fazer do nosso lado é menos, e a nossa expectativa é a de que no final do primeiro semestre deste ano, agora em junho ou julho, mais ou menos, devemos ter a obra em condições de começar, e depois realizar-se no essencial este ano e no próximo", disse hoje Pedro Marques.

A obra vai ser realizada em coordenação com o Governo espanhol, "que tem a expectativa" de ter a obra "concluída no ano de 2019", disse o ministro, esperando que Portugal também a termine na mesma altura.

Pedro Marques falava aos jornalistas, na cidade da Guarda, à margem da cerimónia de inauguração da Residência de Estudantes da Fundação João Bento Raimundo, que custou 1,3 milhões de euros, e tem capacidade para acolher 107 estudantes da Escola Profissional Ensiguarda.

Quando a ligação da autoestrada A25 entre Vilar Formoso e Espanha estiver concretizada, o governante admite que fica completa "uma das principais ligações" entre os dois países. "O que me parece que vai ser muito importante para a competitividade económica global da Região Centro e em particular aqui da região da Guarda", afirmou.

Pedro Marques disse ainda que vai ser feito tudo o que for possível para "minorar" os impactos da nova ligação na vila de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, mas lembra tratar-se de uma obra "ambicionada há muitos anos" por toda a Região Centro, pelo país e por Espanha, por ser "absolutamente crítica para a competitividade global". Com a sua execução, a competitividade económica sairá "muito reforçada", admitiu o governante.

A obra, que fará a ligação entre a autoestrada A25, que liga Vilar Formoso a Aveiro (Portugal) e a autoestrada A62 da Autovia de Castilla (Espanha), tem uma extensão de cerca de 3,5 quilómetros e um preço base de 14,9 milhões de euros, indicou a Infraestruturas de Portugal (IP), quando lançou o concurso para a empreitada, em julho de 2015.

"O projeto de execução inclui a execução de um nó de ligação a Almeida e Vilar Formoso e também um nó de ligação em Fuentes de Oñoro [Espanha], no qual parte dos ramos de entrada e saída se localizam em território português", sublinhou a IP.