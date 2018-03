Num espaço onde estavam antes instaladas as bancas de venda do Mercado da Ribeira estão agora cerca de 800 lugares para degustar os petiscos de Lisboa

Júri do galardão, que na Alemanha e na Europa é considerado o Óscar do setor da restauração, justificou a sua escolha pelo Mercado da Ribeira

O Time Out Market (TOM) que está instalado no renovado Mercado da Ribeira, recebeu esta sexta-feira o Hamburg Food Service Award, prémio que é visto como o Óscar europeu da restauração. O galardão deste ano foi anunciado e entregue numa cerimónia que teve lugar em Hamburgo, perante cerca de 500 personalidades da indústria de serviços alimentares da Europa.

"Os criadores do Time Out Market de Lisboa são galardoados com o Hamburg Food Service Award 2018 por terem levado a cabo uma engenhosa revitalização que redefine os padrões internacionais quer da gastronomia quer da organização de espaços. Criaram uma verdadeira obra de arte em Lisboa", foi explicado pelos responsáveis do prémio internacional.

Esta é já a 36.ª edição do Hamburg Food Service Award. Desde 1983 que, todos os anos, este prémio vem distinguindo um restaurante, empresa ou personalidade da indústria alimentar da Alemanha e outro da Europa. Sabe-se agora que a par do prémio europeu de 2018, atribuído ao TOM de Lisboa, o troféu alemão coube à empresa Casual Food, de Frankfurt - que abastece snacks de qualidade a carrinhos e lojas em aeroportos, estações e áreas de serviço.

Para João Cepeda, presidente da marca TOM, a conquista deste prémio é "marca de afirmação do conceito" criado. "Na carta que enviaram a notificar-me do prémio falavam precisamente da importância de, numa altura em que este conceito de food hall se começa a consagrar pelo mundo, esta é a primeira vez que um deles ascende ao terreno que estava, até agora, reservado aos restaurantes", disse.

Os prémios são atribuídos por um painel de especialistas e representantes da indústria de toda a Europa. Ao longo destes 36 anos, entre os distinguidos com este troféu encontram-se personalidades como Sir Terence Conran, conceitos como o Prêt-a-Manger, Vapiano, Wagamama e IKEA (restauração) e grandes grupos como McDonald"s, Migros e Blue Elephant.

O prémio foi criado pelo DFV Mediengruppe, um dos maiores grupos de media especializada em gastronomia e indústria alimentar da Europa, que conta mais de cem títulos, entre os quais a revista Foodservice, publicação líder no mercado de catering profissional de Alemanha, Suíça e Áustria.