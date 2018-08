 "O PS deve ter agora uma atitude corajosa e enfrentar a questão"

Sócrates sai do PS e acusa a direção do partido de fazer uma "injustiça" contra ele

A eurodeputada Ana Gomes aplaude as declarações do líder parlamentar, Carlos César, e do primeiro-ministro, António Costa, que levaram à saída de José Sócrates do Partido Socialista.

"Finalmente começou a ser feita a reflexão no PS, com as posições assumidas ao mais alto nível nos últimos dias", congratula-se Ana Gomes em declarações ao jornal Público.

Para a eurodeputada, a saída de Sócrates vai "ajudar os militantes a fazer o imperativo exercício de introspeção sobre como é que deixaram o partido ser instrumentalizado daquela forma por indivíduos como José Sócrates para fins criminosos".

"O PS não deve ter uma atitude medrosa, deve ter agora uma atitude corajosa e enfrentar a questão", defende Ana Gomes em entrevista ao jornal.

De acordo com Ana Gomes, o PS deve "adotar comportamentos implacáveis contra a corrupção"