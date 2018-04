O hino d´O Nosso Jardim ouviu-se na TSF

Pub

Acompanhados pelo jornalista Paulo Baldaia, os alunos do Colégio O Nosso Jardim visitaram hoje as redações do Diário de Notícias (DN) e da rádio TSF.

Nesta visita guiada às instalações do grupo Global Media, nas torres de Lisboa, as duas turmas de primeiro e de segundo ano tiveram oportunidade de fazer uma primeira página de jornal, interagir com os jornalistas do grupo de comunicação social, conhecer os espaços das redações e fazer rádio. Na TSF, os locutores juniores cantaram o hino do colégio ao microfone.

Antes ainda de se iniciarem as atividades preparadas pelo Media Lab do DN, os alunos assistiram a um vídeo comentado por Paulo Baldaia, que revisita os 153 anos de história do jornal diário mais antigo de Portugal continental.

Paulo Baldaia esteve oito anos à frente da TSF e ocupou o cargo de diretor do Diário de Notícias durante dois anos.