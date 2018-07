O brexit "objetivamente é uma vantagem" para Portugal e Espanha

Falando com os jornalistas no Palácio do Pardo, que o acolherá por estes dias, Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que a saída do Reino Unido da União Europeia reforça o peso das línguas de Portugal e de Espanha, já se si em crescimento no mundo, no espaço comunitário europeu.

Saindo o Reino Unido da UE, os dois países ibéricos reforçarão o seu "peso singular" que já têm, reforçou o Presidente da República.

Para Marcelo, Portugal e Espanha vivem "um momento sem igual" nas suas relações bilaterais (politicas, económicas e culturais, sobretudo, segundo enfatizou).

Neste contexto, disse que os dois países não podem ter "ciúmes" um do outro quando, por exemplo, a economia espanhola cresce no espaço da lusofonia e a economia portuguesa cresce no espaço ibero-americano.

Ao mesmo tempo, acrescentou que esta é a décima vez que, enquanto Presidente da República, se encontra com Filipe VI.

Sobre a Catalunha, recusou comentários dizendo que essa é uma "questão interna" de Espanha