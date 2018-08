Nuno Melo: "No Congresso do PS como no pavilhão da fantasia da Disney"

O deputado do CDS ao Parlamento Europeu, Nuno Melo, partilhou uma fotografia da delegação centrista ao 22.º Congresso do PS com um comentário muito crítico do conclave socialista, na linha do que disse aos jornalistas depois da intervenção final do secretário-geral do PS, António Costa.

Na legenda da foto, onde está acompanhado de Pedro Morais Soares e Ana Rita Bessa, na sua página do Facebook lê-se: "No Congresso do PS, com a mesma sensação de quem visita o pavilhão da fantasia da Disney em Paris." O post motivou muitas centenas de likes e comentários jocosos de militantes centristas.

Aos jornalistas, segundo a Lusa, Nuno Melo já tinha afirmado que teve "uma sensação estranha" de o congresso ter decorrido no pavilhão da fantasia, em Paris, na Eurodisney, e não no pavilhão ExpoSalão, na Batalha, depois de ter associado o Governo de António Costa ao de José Sócrates.