Pub

Feliciano Barreiras Duarte apontado a secretário-geral. Dos santanistas, Almeida Henriques é falado para vice da mesa do congresso

Rui Rio já escolheu as figuras que o vão acompanhar na liderança do PSD. À hora do fecho desta edição, era dado como certo o nome de Feliciano Barreiras Duarte, que o ajudou a montar toda a campanha para as diretas ao PSD, para secretário-geral, lugar atualmente ocupado por José Matos Rosa. Para vice-presidentes estavam em cima da mesa os nomes de Nuno Morais Sarmento, antigo ministro adjunto de Durão Barroso, David Justino, que foi coordenador da sua moção estratégica, e Castro Almeida, um dos homens mais próximos de Rio, que defende o diálogo com outras forças políticas, nomeadamente com o PS. Para já, a maioria dos cargos de vice-presidentes são ocupados por homens. Na direção de Pedro Passos Coelho, em cinco vice-presidentes, quatro eram mulheres (Marco António era o único elemento do sexo masculino): Maria Luís Albuquerque, Sofia Galvão, Teresa Leal Coelho e Teresa Morais. Já a direção de Rui Rio deve incluir duas mulheres, uma das quais Catarina Rocha Vieira.

Para presidir à mesa do congresso, era dado como certo Paulo Mota Pinto, outro apoiante de Rio, que foi o presidente da comissão de honra da campanha. Paulo Mota Pinto é um jurista, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. A mesa do congresso era atualmente liderada por Fernando Ruas, atual eurodeputado, ex-autarca de Viseu.

Deste núcleo duro não eram conhecidos ainda nomes de santanistas. Além do convite a Santana Lopes para ser o cabeça-de-lista ao conselho nacional, era falado apenas o nome de Almeida Henriques, mandatário nacional da campanha de Santana, para vice-presidente da mesa do congresso. Para o grupo parlamentar, mantém-se a única candidatura de Fernando Negrão, outro apoiante de Santana, sobre o qual Luís Montenegro considerou "ter todas as condições para ser um bom líder parlamentar". Sinais de que Rui Rio está a trabalhar para unir o partido.