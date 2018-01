Pub

Distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso laranja até às 12:00, passando depois a aviso amarelo até ao início da noite.

Nove barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e três estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima, de acordo com informação disponível no 'site' da Marinha Portuguesa.

Segundo a Marinha, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Ericeira estão hoje fechadas à navegação devido à previsão de agitação marítima forte.

A barra marítima de Viana do Castelo está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros e a de Aveiro a barcos de comprimento inferior a 35 metros.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso laranja até às 12:00 de hoje, passando depois até às 19:00 de hoje a aviso amarelo.

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 06:00 de sexta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente de nebulosidade por nuvens altas a partir da tarde e vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte nas terras altas das regiões Centro e Sul e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego.

A previsão aponta ainda para acentuado arrefecimento noturno, com formação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre 0 graus (em Bragança) e os 11 (em Faro) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 22 graus (em Faro).