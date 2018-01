Pub

Há ainda uma barra condicionada

Nove barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e uma está condicionada devido à previsão de agitação marítima, de acordo com informação disponível no 'site' da Marinha Portuguesa.

Segundo a Marinha, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Ericeira estão hoje fechadas à navegação porque se preveem ondas até aos cinco metros.

As barras de Viana do Castelo e Aveiro estão fechadas apenas a embarcações de comprimento inferior a 30 e 35 metros, respetivamente.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para toda a costa portuguesa entre hoje e sexta-feira.

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar até sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No início da semana e na sequência dos avisos do IPMA, a Autoridade Marítima Nacional tinha já alertado para o agravamento do estado do mar.

A Autoridade Marítima recomendou à população que "durante toda a semana se abstenha da prática de passeios junto à costa e nas praias e de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima".

Em comunicado, a Autoridade Marítima aconselhou também aos pescadores lúdicos de pesca à cana que evitem pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.