Pub

Para o IPMA, o fenómeno observado na terça-feira em São Domingos de Benfica podia assemelhar-se a neve mas tecnicamente é outra coisa

Os flocos que caíram esta terça-feira na zona de São Domingos de Benfica, em Lisboa, e surpreenderam quem os viu por parecerem de neve foram, para os meteorologistas, um fenómeno de granizo.

Questionado pelo DN sobre o episódio, registado terça-feira por volta das 18:15, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que tecnicamente não se terá tratado de neve.

"Foi observada queda de granizo (desconhece-se o diâmetro das pedras) em alguns locais da cidade e arredores (margem sul)", diz o IPMA ao DN, numa resposta por e-mail. "Não há notícia, em lado algum, de precipitar neve com uma temperatura do ar de quase 12º à superfície", como a que se registava àquela hora.

Então por que razão várias testemunhas viram flocos semelhantes à neve? Uma especialista em meteorologia explicou ao DN que com uma temperatura de 11º/12º - a que estava em Lisboa - poderá ter-se dado o caso de, chovendo granizo, este ter-se ido diluindo do seu estado sólido para o líquido à medida que se aproximava do solo".

Estas pedras podem ficar suficientemente leves para flutuarem como pequenos flocos que, tal como noticiamos, derretem por completo antes de tocar no solo.