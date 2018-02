Pub

Encerramento de escolas, quedas de árvores, condicionamento do trânsito foram já situações motivadas pelo mau tempo que se faz sentir por todo o País.

No distrito de Vila Real a queda de neve provocou o condicionamento em algumas estradas, obrigando ao corte temporário do Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Marão, e da Autoestrada A24 (A24), em Fortunho, segundo a GNR.

A neve vai continuar a cair acima dos 400/600 metros, sendo mais significativa durante a próxima madrugada nas regiões do interior Norte e Centro, com a cota a subir gradualmente na quinta-feira para os mil/1200 metros, estando também prevista agitação marítima com forte rebentação na costa a partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira também a agitação marítima atingirá ondas até sete metros, e uma forte rebentação na costa, com picos máximos a dez e 12 metros de altura, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Centenas de alunos das escolas dos concelhos de Alijó, Sabrosa e Vila Real regressaram a casa mais cedo devido à queda de neve e formação de gelo. O vereador da Proteção Civil de Vila Real, Carlos Silva, disse à agência Lusa que se decidiu fechar as escolas mais cedo na tarde desta terça-feira como uma medida de precaução devido à neve que cai com alguma intensidade no concelho. A medida tem como objetivo garantir a passagem dos transportes escolares em segurança.

Segundo o IPMA, a queda de neve acima dos 400 ou 600 metros deixa os distritos de Bragança e Vila Real sob aviso laranja entre as 18:00 desta terça-feira e as 06:00 de quarta-feira Facebook

Twitter

O mau tempo que está a afetar desde segunda-feira a Madeira já levou a queda de árvores e está a condicionar o aeroporto. Segundo informação disponibilizada na página da internet da ANA - Aeroportos de Portugal, já foram cancelados quatro voos da companhia aérea TAP, provenientes de Lisboa e do Porto, assim como os voos que fazia ligação entre Porto Santo e Madeira.

Foi registada uma rajada de 113 quilómetros/hora pela estação que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem no aeroporto, no concelho de Santa Cruz. Também duas escolas de Curral das Freiras, em Câmara de Lobos, foram esta terça-feira encerradas devido ao mau tempo. O IPMA elevou para vermelho o aviso de vento e chuva para as zonas montanhosa, em vigor até ao final da noite.

Na vila piscatória de Câmara de Lobos, por decisão municipal, estão condicionados os acessos a alguns locais, quer na faixa costeira, quer em zonas mais altas do concelho, por uma "questão de precaução", informou o presidente da câmara, Pedro Coelho.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) já tinha alertado esta terça-feira para a possibilidade de cheias, queda de árvores e formação de lençóis de água e gelo devido às previsões de chuva, queda de neve, vento e agitação marítima. Os avisos estendem-se a todo o continente. Devido ao "quadro meteorológico persistente marcado por forte instabilidade atmosférica" esperado para os próximos dias.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.