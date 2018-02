Pub

Temperaturas rondam um grau negativo na zona, depois de terem atingido - 2,6 durante a madrugada

A neve voltou a cobrir hoje de branco as zonas mais elevadas do Pico do Areeiro, na ilha da Madeira.

A estrada de acesso à montanha deverá ser encerrada ainda hoje entre o Poço da Neve ao Pico do Areeiro, escreve o Diário de Notícias da Madeira na sua edição online.

A temperatura na zona alta do Pico do Areeiro ronda um grau negativo e o IPMA já previa que a precipitação para a zona poderia ocorrer sob a forma de neve, a partir da 19.00 de hoje. Afinal, a neve chegou umas horas mais cedo.

Esta madrugada, as temperaturas chegaram a atingir os 2,6 negativos no Pico do Areeiro.

O IPMA colocou sob aviso amarelo para os próximos dias, especialmente entre esta terça e quinta-feira, todo o território do Continente por causa das temperaturas baixas, que poderão chegar em alguns locais aos sete graus negativos.