O navio "Mestre Simão", que fazia a ligação entre Faial e Pico, nos Açores, e que hoje encalhou, transportava 70 pessoas a bordo e não há feridos a registar, disse hoje o Governo Regional açoriano.

No total, a embarcação trazia 61 passageiros e nove tripulantes, e "quando se preparava para atracar" no porto da Madalena, na ilha do Pico, encalhou.

"Neste momento foram já retirados os 61 passageiros que viajavam na embarcação, aos quais foi prestado apoio médico por prevenção na zona do porto da Madalena. Para além da comoção provocada pelo acontecimento, não há outras situações médicas a registar", confirmou o executivo açoriano, que está a acompanhar o caso em articulação com as empresas Atlânticoline e Portos dos Açores.

A operação de resgate dos passageiros terá levado cerca de 30 minutos. O alerta foi dado pelas 9:30 deste sábado.

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, segue ainda hoje para a ilha do Pico para visitar o local.

O "Mestre Simão" fazia a ligação entre a cidade da Horta, na ilha do Faial e a Madalena, na ilha do Pico, sendo que até ao momento desconhece-se o motivo para ter encalhado.