Numa das vezes fui lá com os meus alunos da Escola EB 1 de Elvas. O ambiente era óptimo. Visitei quase todos os pavilhões, para entrar nos mais conhecidos ficava-se horas à espera. Gostei muito dos países africanos, fizeram-me lembrar a minha terra, Angola. Os meus alunos adoraram. Diziam: "Ai Professora, mas isto é de onde? Nem sabia que existia..." Tinham entre 8 e 10 anos. Muitos nunca tinham saído de Elvas e a maioria nunca tinha ido à praia ou a Lisboa. Começaram a aperceber-se ali de que havia outras culturas. No regresso, no autocarro nenhum se calava: "Eu vi isto, eu vi aquilo..." Ainda fui lá com colegas receber um prémio que o Bill Gates ofereceu à nossa escola. Naquele bocadinho, foi um país novo que ali fizeram.