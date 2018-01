"Não é o momento para egos. Os três grandes têm de se unir"

Pub

Emanuel Medeiros esteve nove anos na direção executiva da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional, de onde saiu em junho de 2014 para a liderança das operações do Centro Internacional para a Segurança no Desporto na Europa e América Latina. Tem denunciado a falta de transparência na liderança das sociedades desportivas, tal como a corrupção e o problema, cada vez maior, das apostas ilegais. Perante tantos desafios, quer ver presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting unidos. E gostava de os ouvir falar sobre estes temas.

Há cada vez mais preocupações com a origem dos investimentos no desporto, nomeadamente no futebol. O Centro Internacional para a Segurança no Desporto (ICSS) da Europa tem alertado para essa questão...

Não se trata de um problema isolado do desporto. É uma realidade muito mais vasta, complexa e muito sofisticada que envolve engenharias financeiras. E que está relacionada com a dimensão que o desporto e o futebol ganharam nos últimos 20 anos.

Mas no caso do futebol é um tema cada vez mais atual, com várias suspeitas sobre resultados e quanto à propriedade de clubes. A que se deve a situação?

Às vulnerabilidades dos clubes, devido ao excesso de endividamento. Os presidentes dos clubes investem nos plantéis o que têm e o que não têm. É um problema estrutural que os deixa reféns, sobretudo quando começam a deixar de cumprir as suas obrigações. Em todo o mundo há jogadores com salários em atraso e isso coloca-os em situações vulneráveis. E é por isso que tenho vindo a exigir que os sistemas de licenciamento dos clubes sejam rigorosos e transparentes e não as operações de cosmética atuais.

Se a situação é essa, qual a razão para as instituições internacionais não agirem?

O grau de exposição e de vulnerabilidade aumenta consoante a opacidade. É preciso clareza nas intenções e compromissos. Por exemplo, no verão passado, nos três meses de mercado tivemos 15 mil transferências, num valor de 15 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros), com as comissões a empresários a bater recordes. Continuamos a assistir a transações financeiras sem o mínimo controlo. Isto deve levar a FIFA a alterar regulamentos.

Porém, nem todo o investimento é mau...

Claro que é bem-vindo, mas deve ser feito num quadro de transparência. Não se pode continuar a assistir a um contínuo investimento em clubes, não só de primeira linha, mas também amadores. Alguém já se perguntou porque é que há raides para compra de clubes amadores? Quem são essas pessoas?

E como é que se combate essa opacidade, essas dúvidas?

Com uma frente unida à escala mundial. Só desta forma é possível uma resposta à altura das exigências e desafios que o desporto enfrenta. Claro que já houve alguns avanços, como o fair play financeiro, no caso do licenciamento dos clubes, mas nenhum destes instrumentos responde às questões relacionadas com a transparência.

Como a questão de proibição do TPO (third party ownership, pessoas que surgiam como detentoras dos direitos económicos dos jogadores e cuja ação foi proibida no futebol)?

Até há cerca de dois anos tivemos grandes investimentos nos direitos económicos dos jogadores. Depois com essa proibição, que sempre disse não ser milagrosa, os TPO começaram a pôr o seu capital nas sociedades desportivas. E não há nenhum escrutínio que permita saber quem está por trás desses investimentos. Foram estas questões que levaram à investigação do negócio da compra do AC Milan [clube italiano foi adquirido em abril do ano passado por um consórcio chinês por 740 milhões de euros].

As mudanças que defende incluem um maior envolvimento dos governos na tentativa de conseguir essa transparência?

Os governos têm de perceber que detendo o poder legislativo têm de exercer um papel de liderança. Têm de assumir as suas responsabilidades. Chegou o tempo de reclamar uma ação e cooperação efetiva.

Em Portugal também há suspeitas desse tipo e está marcado para 22 de fevereiro o início do julgamento de 27 pessoas (jogadores, dirigentes, empresários) acusados, por exemplo, de corrupção ativa e passiva em competição desportiva). O que tem de mudar para evitar situações de suspeitas resultados combinados, por exemplo?

O julgamento é a fase final do processo. O futuro do desporto não pode ser terminado pela ação judicial. A situação global não se compadece com a negação da evidência. É preciso uma ação pró--ativa e reforçar a vertente da investigação. Se se souber que temos uma polícia ativa haverá um efeito dissuasor.

Que condições são necessárias em Portugal para terminar com as suspeitas?

Uma frente unida. Mas os presidentes dos clubes estão disponíveis? Ou iremos continuar com o terrorismo verbal? Em vez de se valorizar a indústria e atrair público aos estádios? Desafio os presidentes dos três grandes a pronunciarem-se sobre isso. Até porque uma estratégia nunca terá efeito se não tiver o apoio dos principais clubes.

Será possível o entendimento?

Este não é um momento para egos. É o momento para alianças e parcerias, os desafios são complexos e difíceis, pois envolvem paraísos fiscais, crime organizado, por exemplo.