Mulher suspeita do homicídio do marido ficou em liberdade

Achava que no FMI de José Mário Branco se falava de especulação, e fui reouvir e reler a música à procura disso mesmo, para falar aqui sobre a especulação imobiliária. Mas não, a memória prega-nos partidas destas, temos a certeza de que sim, mas ficamos com a certeza de que não quando confrontamos certeza e realidade. Mas fiquei com uma certeza que já tinha e fiz outra: a produção intelectual em reação à crise de 2011 e o memorando da troika, todos sabíamos, era coisa de pouca densidade, mas constatei agora que também nas artes assim foi. Porque nada cultural oriundo do contexto antitroika chega aos calcanhares do FMI de 1982 do José Mário Branco.