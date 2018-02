Pub

Uma mulher morreu este sábado vítima de um incêndio que deflagrou na casa onde vivia, na freguesia de Bobadela, em Boticas, distrito de Vila Real, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

Segundo fontes da GNR e dos bombeiros, a mulher, de 77 anos, vivia sozinha e já foi encontrada sem vida na lavandaria da habitação.

Fonte dos bombeiros disse à agência Lusa que, quando chegaram ao local, a cozinha estava em chamas e acrescentou que, de seguida, se efetuou uma busca pela mulher, que foi encontrada com queimaduras numa perna e com roupa por cima do corpo.

A investigação das causas da morte e do incêndio fica a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

O alerta foi dado às 08:35 e para o local foram mobilizados 22 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros voluntários de Boticas, INEM e GNR.

Fonte do CDOS referiu que a habitação ficou destruída