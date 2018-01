Pub

Uma mulher de 28 anos morreu após ter sido colhida por um comboio ao final do dia de quarta-feira na zona da Calçada da Picheleira, perto de Chelas, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

"Recebemos o alerta pelas 18:43 para um atropelamento ferroviário na zona da Calçada da Picheleira. Tratava-se de uma mulher, de 28 anos, com o óbito a ser declarado no local", adiantou a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O caso está a ser investigado pelas autoridades.