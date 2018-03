Pub

Homicídio está a ser investigado

Uma mulher de 29 anos foi hoje encontrada morta em casa, no concelho do Fundão, vítima de esfaqueamento, disse à Lusa fonte do comando da GNR de Castelo Branco.

Segundo o oficial de relações públicas, o alerta para o presumível homicídio foi dado ao meio-dia, por telefone, para o 112, pelo filho da vítima, de apenas cinco anos.

O caso aconteceu numa habitação da Aldeia Nova do Cabo.

Por se suspeitar de crime, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que iniciou as investigações.