Mulher de Salgado é "dona de casa" mas tem mais de 100 milhões

Maria João Bastos Salgado tem uma fortuna entre 100 e 200 milhões de euros numa conta que pertence à Begolino, uma offshore sediada no Panamá. O valor do património da mulher de Ricardo Salgado é indicado numa carta rogatória enviada pelas autoridades da Suíça ao Ministério Público, no âmbito da Operação Marquês.

A notícia é avançada hoje pelo Correio da Manhã que refere que o nome da mulher do ex-líder do BES e do Grupo Espírito Santo surge num documento enviado pelo banco Lombard Odier, com sede em Genebra, na Suíça.

O documento, classificado como "secreto", indica que Maria João Bastos Salgado tem um património de entre "100 a 200 milhões". A mesma carta dá conta que a mulher de Ricardo Salgado está identificada como "casada, com três filhos e dona de casa", segundo o jornal.

A conta tem como como mandatários o marido e a filha de ambos, Catarina Amon, segundo a acusação da Operação Marquês, e apesar da conta bancária ter como última beneficiária Maria João Salgado as verbas eram geridas por Ricardo Salgado.

Desta conta saíram, em 2012, cerca de 3,82 milhões de euros para a compra de três diamantes e 1,2 milhões com os quais Ricardo Salgado aderiu ao programa de perdões fiscais.