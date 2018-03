Pub

Idosa estava desaparecida desde a tarde de domingo

O corpo de uma mulher de 82 anos, desaparecida desde domingo à tarde em Lousada, foi encontrado hoje sem vida pelas autoridades, num ribeiro a cerca de 400 metros da sua habitação, informou fonte dos bombeiros.

De acordo com o comandante dos bombeiros de Lousada, Roberto Costa, a mulher desapareceu no domingo da sua casa, em Macieira, pelas 15:00, tendo sido efetuadas buscas entre as 17:30 e as 20:00, sem sucesso.

As buscas foram retomadas hoje, pelas 08:00, pelos bombeiros e GNR, e o corpo foi encontrado cerca das 09:00.

"Antes de encontrarmos o corpo, que estava no leito do ribeiro com pouca profundidade, encontrámos uma saia e um casaco da vítima", disse o comandante.

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Medicina Legal de Penafiel.