Uma mulher com cerca de 80 anos morreu hoje em Oliveira de Azeméis num incêndio florestal que terá sido espoletado por uma queimada, revelaram à Lusa fontes dos bombeiros locais e da proteção civil.

O fogo deflagrou no Lugar da Minhoteira, na freguesia de Loureiro, e os Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis foram chamados ao local às 12:27, tendo dado o incêndio por dominado às 13:00, com recurso a duas viaturas e sete operacionais, apoiados por duas patrulhas da GNR.

"No local foi encontrada uma vítima mortal do sexo feminino, aparentando ter 80 anos de idade", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Fonte da corporação de Oliveira de Azeméis indicou que o incêndio terá tido origem numa queimada que a vítima não terá conseguido controlar.