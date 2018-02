Pub

Tinha banca no mercado 31 de janeiro, em Lisboa, e fornecia vários 'chefs'

Açucena Veloso, 65 anos, conhecida peixeira de Lisboa, morreu hoje na sequência do despiste do automóvel que conduzia na zona de Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

No Facebook da peixeira, que fornecia peixe para chefs de renome, são já várias as mensagens de consternação, entre elas as de alguns chefs e a de Margarida Martins, presidente da Junta de Freguesia de Arroios.

O chef Fábio Bernardino fala de Açucena Veloso como uma "segunda mãe". "Conhecia-a há muito tempo. Ajudou-me muito na minha carreira. Não só pelo peixe que me arranjava, mas também pelos conselhos que me dava", diz ao DN, realçando que a peixeira "era uma excelente pessoa para toda a gente".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o despiste com capotamento, cujo alerta foi dado às 08:23, ocorreu na Rua de Niza, no lugar de Vale de Milhaços, concelho de Seixal.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Setúbal da PSP que remeteu para segunda-feira mais informações sobre o acidente.

Uma fonte do Bombeiros Voluntários do Seixal precisou à Lusa que a vítima mortal do despiste é uma mulher de 65 anos que viajava sozinha no veículo, mas não adiantou a identidade da mesma.

Participaram nas operações de socorro elementos dos Bombeiros do Seixal, da PSP e a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital Garcia de Orta, em Almada, num total de 17 operacionais, apoiados por sete veículos.