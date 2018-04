Pub

Colisão na zona de Santa Sofia provocou ainda quatro feridos, dois deles em estado grave

A vítima mortal do acidente ocorrido hoje na Estrada Nacional (EN) 114, no concelho de Montemor-o-Novo (Évora), é uma mulher, com cerca de 70 anos, revelou à agência Lusa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente, resultante da colisão entre três viaturas ligeiras de passageiros, provocou também quatro feridos, dois deles graves, "dois homens, com 73 e 84 anos", e dois ligeiros, "uma mulher de 40 anos e um homem de 65", acrescentou a mesma fonte.

O sinistro, para o qual os bombeiros foram alertados às 11:32, aconteceu ao quilómetro 169 da EN114, que liga os concelhos de Montemor-o-Novo e Évora, na zona de Santa Sofia, explicou à Lusa o comandante dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, Luís Paixão.

Numa das viaturas, explicou o comandante, "seguia a vítima mortal e um dos feridos graves". Outro dos veículos era ocupado "pelos dois feridos ligeiros" e, na terceira viatura envolvida no acidente, seguia "o outro ferido grave".

"O trânsito ainda está cortado nos dois sentidos" naquele troço da EN114 e "uma das viaturas ardeu totalmente", acrescentou Luís Paixão.

Os quatro feridos foram transportados pelos bombeiros para o Hospital do Espírito Santo de Évora, enquanto a vítima mortal foi levada para os serviços de Medicina Legal da mesma cidade.

Para o local do sinistro, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, foram mobilizados 31 operacionais, não só dos bombeiros, mas também do INEM e da GNR, apoiados por 11 veículos, nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação, e um helicóptero.

O helicóptero do INEM acabou por regressar à base, em Évora, porque os feridos foram transportados de ambulância pelos bombeiros.