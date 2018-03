Pub

Mulher foi baleada na cabeça, na Travessa de Agras Novas. A arma é ilegal e o jovem com cerca de 20 anos poderá ser detido

A mulher tem cerca de 40 anos e, ao que tudo indica, terá sido atingida a tiro na cabeça pelo filho enquanto este limpava uma arma, esta terça-feira, em Ermesinde. O disparo terá sido acidental.

Mesmo assim, o jovem de cerca de 20 anos poderá ser detido. O Diário de Notícias confirmou junto de fonte da PSP de Ermesinde que a arma em causa - que será de calibre 6.35 - é ilegal.

O incidente aconteceu por volta das 17:00, na Travessa de Agras Novas, que fica localizada num bairro social da zona.

O 112 recebeu a chamada à 17:08, tendo os Bombeiros Voluntários de Ermesinde sido acionados imediatamente.

Ao local acorreram uma VMER, uma SIV e uma ambulância. No total estiveram no local 7 profissionais.

A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto. Segundo os Bombeiros de Ermesinde, estará estável.

Foi encontrada consciente e está à espera para ser operada, para lhe retirarem a munição que está alojada na cabeça.

No local continua um carro da PSP, com dois agentes, que aguardam a chegada da Polícia Judiciária para continuar as investigações ao incidente.



Em atualização