Pub

Cerca de 400 militares da GNR vão reforçar as ações de vigilância aos mais de 45 mil idosos que vivem sozinhos e isolados, alertando para as baixas temperaturas que se vão fazer sentir no País. Paulo Poiares, major responsável pelos programas especiais da GNR, explica ao DN o que será feito

A GNR vai dar apoio a idosos devido ao frio. Este é o grupo que mais preocupa?

Sim, é um dos grupos que mais preocupa, uma vez que muitos idosos vivem isolados do contacto com outras pessoas. Vamos projetar os nossos recursos do policiamento de proximidade para alertar para estas questões, que contribuem para a segurança deles.



É feito acompanhamento ao longo do ano?

Durante o ano temos um programa direcionado para este grupo - Idosos em Segurança -, no âmbito do qual fazemos um levantamento dos idosos que vivem numa situação de isolamento e de maior vulnerabilidade em relação a questões de criminalidade. Com o passar dos anos, perdemos algumas capacidades que nos permitiriam ter uma maior segurança. Há um militar que dá o seu contacto de telemóvel para, a qualquer hora do dia, esclarecer as dúvidas do idoso. Além disso, procura fazer visitas com alguma regularidade para garantir que está tudo bem.



Por estes dias, o que será feito?

Nestas situações extremas de temperaturas baixas, muitos idosos não têm noção do risco e podem não tomar algumas medidas que são fundamentais. Os nosso militares vão fazer visitas a estes idosos, alertando para a adoção de comportamentos seguros. Ao longo do ano sinalizamos situações, que vamos encaminhando para outras instituições. Trata-se de um trabalho de rede, porque a dimensão de segurança não se limita ao apoio das forças de segurança. Se tivermos um idoso saudável, temos um idoso informado e mais seguro.



Quantos idosos vão ser visitados?

Não consigo garantir, porque não temos essa recolha estatística. Mas vamos procurar contactar pelo menos os 45 mil idosos sinalizados como estando em situação de vulnerabilidade, mas o número poderá ser maior, porque muito deste patrulhamento é feito também em estabelecimentos comerciais, centros de dia.