Acusação requer pena acessória de suspensão de funções públicas durante cinco anos para o procurador Orlando Figueira.

O Ministério Público (MP) requereu esta quinta-feira a aplicação de penas de prisão suspensas para o procurador Orlando Figueira e o advogado Paulo Blanco, no âmbito da Operação Fizz.

A procuradora Leonor Machado, nas alegações finais do julgamento, argumentou que Orlando Figueira tem "um grau de culpa mais elevado" que o de Paulo Blanco devido às funções que exerceu.

Assim, o MP indicou ao coletivo de juízes que "a pena a aplicar em concreto" a Orlando Figueira "não ultrapasse os cinco anos". Porém, como já esteve dois anos privado de liberdade (em prisão preventiva e domiciliária), Leonor Machado requereu que o procurador seja condenado em pena de prisão suspensa e na pena acessória de proibição do exercício de funções públicas durante cinco anos.

No caso do advogado Paulo Blanco, Leonor Machado requereu uma pena de prisão suspensa "inferior a cinco anos", pois os crimes de que está acusado "não têm fundamento" nas provas - exceto o de corrupção ativa, indicou a procuradora.

Quanto ao empresário Armando Pires, o MP considerou não existirem provas da prática dos crimes de que está acusado ((corruplção ativa em coautoria com Paulo Blanco e Manuel Vicente, branqueamento de capitais em coautoria com Manuel Vicente , Paulo Blanco e Orlando Figueira e falsificação de documento em coautoria com as mesmas pessoas).

Assim, o MP deixou ao critério dos juízes a aplicação de qualquer sentença ao empresário.