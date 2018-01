Pub

Recusa da SIC de atender ao pedido da Proteção de Menores para eliminar imagens da criança do primeiro episódio desencadeou um processo crime contra canal.

"No que respeita ao primeiro programa emitido, o Ministério Publico, na sequência de certidão enviada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loures, instaurou um inquérito para investigar factos suscetíveis de integrarem o crime de desobediência. Este inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca de Lisboa Oeste." A PGR confirmou assim aquilo que a recusa da SIC em cumprir o prazo de 48 horas dado pela CPCJ para retirar as imagens da menina de sete anos, retratada no primeiro episódio, tornava inevitável e o DN já noticiara ontem: um processo crime por desobediência.

Recorde-se que, como Rosário Farmhouse, a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Menores, voltou a frisar anteontem no debate que a SIC organizou sobre o Supernanny, os pais da menina em causa, que tinham dado autorização para as filmagens, manifestaram-se arrependidos quando a Proteção de Menores de Loures os chamou e apoiaram o pedido de retirada das imagens da filha, pedido esse que a SIC não atendeu.

(em atualização)