Juiz conselheiro do Tribunal de Contas refere que a prevenção da corrupção é muito escassa

Há um caminho a ser feito no combate à corrupção, com melhores resultados, reconhece o juiz-conselheiro do Tribunal de Contas, Mouraz Lopes. Contudo, aponta que a prevenção é fundamental mas é muito escassa, apesar dos alertas do Conselho de Prevenção da Corrupção, órgão que funciona no Tribunal de Contas e que tem emitido diversas recomendações.

Em 2016, questionou a procuradoria-geral da República numa conferência sobre os parcos resultados da investigação sobre os casos de corrupção. Hoje considera que a situação está diferente?

Essa situação aconteceu numa conferência em que mostrei números retirados de um relatório do Conselho de Prevenção da Corrupção. É um facto de que os números relativos a corrupção e crimes económico-financeiro tinham resultados menores em relação à criminalidade em geral. Na altura, a procuradora divulgou outros números, mais atualizados, que indicavam um aumento de acusações. Mas não podemos falar sobre a corrupção apenas do ponto de vista quantitativo. Os números não são dramáticos e podem nem ser muito significativos. Em termos qualita-tivos, há um outro juízo. Há situações de corrupção que em termos estatísticos podem não ter impacto mas têm a nível qualitativo.

Mas houve progressos?

Há um caminho que está a ser feito. Na problemática da investigação, e a competência é do Ministério Público, que deve atuar de forma rápida e eficaz, há uma me-lhoria significativa. Considero que o grande problema das políticas públicas anti-corrupção é prévio a isso, com a prevenção a ser essencial. Todas as instituições internacionais, desde a OCDE, ao Conselho da Europa, FMI, Banco Mundial o referem. É fundamental evitar que as coisas aconteçam, e para isso é preciso ter mais atenção no controlo dos contratos públicos, nas medidas legislativas sobre o conflito de interesses e na monitorização de situações de risco de corrupção. Na investigação temos de facto avançado, com mais acusações e julgamentos.

Essa prevenção envolve quem?

O trabalho para evitar a corrupção é feito pela administração pública, pelos poderes políticos e obviamente pelos tribunais. Estes também têm uma função importante, em recomendações e em não permitir alguns comportamentos que dão azo a corrupção. Se olharmos para os países que tem menos corrupção, verificamos que são os que têm políticas mais fortes na prevenção. Mas é importante também o envolvimento das empresas privadas nestas questões. Têm um papel fundamental já que a corrupção põe em causa a concorrência. Quando alguém de uma empresa corrompe um funcionário, está a prejudicar outras empresas. É importante que as empresas percebam que se paga caro quando entram nesses esquemas, veja -se o caso no Brasil em que grandes empresas passam por grandes mudanças por ter esses problemas.

Como podem fazer a prevenção?

Precisam de ter códigos de conduta, com compromisso que não envolvam a manipulação de mercado, que não levem a compra de decisões. A OCDE tem falado muito nisto por detetar que é um fenómeno importante. Há muito a fazer nesta matéria.

Um maior número de processos por corrupção não funciona também como forma de prevenção?

Sim, claro. As pessoas começam a perceber que a impunidade acabou.