Pub

Rui Bento anunciou a temporada que arranca esta sexta-feira. São estes os cartéis para 2018

05 de abril (corrida à portuguesa), inauguração da temporada: Cavaleiros Rui Fernandes, João Moura Jr. e João Telles Jr. Forcados Amadores de Santarém e de Montemor. 6 Toiros de António Silva;

28 de abril (Sábado, novilhada de oportunidade a novo valores, integrada no IV Certame de Novilhadas das Escolas Taurinas). Cavaleiros-praticantes António Prates, Soraia Costa e Ricardo Cravidão. Novilheiros-praticantes Sérgio Nunes, João d'Alva, Luís Silva e Rui Jardim. Forcados amadores da Moita, tertúlia Tauromáquica do Montijo e Arruda dos Vinhos. Novilhos de várias ganadarias.

17 de maio (corrida à portuguesa. 12º Aniversário da Reinauguração do Campo Pequeno): Cavaleiros António Ribeiro Telles, Pablo Hermoso de Mendoza e João Moura Caetano. Forcados Amadores de Lisboa e de Coruche. Toiros de David Ribeiro Telles;

07 de junho (Comemoração dos 40 anos de alternativa de João Moura. Corrida Mista). Cavaleiros João Moura, João Moura Jr. e Miguel Moura.

Novilheiro João Augusto Moura. Forcados Amadores de Portalegre, Monforte e Arronches. 3 toiros de Manuel Coimbra, 3 de Romão Tenório e um novilho da Torre d"Onofre.

21 de junho (Corrida à portuguesa, fora de Abono): cavaleiros Marco José, Gilberto Filipe, Gonçalo Fernandes (confirma a alternativa); Marcelo Mendes, "Parreirita Cigano" e Verónica Cabaço. Forcados Amadores de Coimbra, Monsaraz e Cartaxo. Toiros Veiga Teixeira;

05 de julho (Extraordinária corrida mista): Cavaleiro João Teles Jr. Matadores: Morante de la Puebla e José Maria Manzanares. Forcados Amadores do Aposento da Chamusca. Toiros de Paulo Caetano.

19 de julho (Corrida à portuguesa, Concurso de Pegas). Cavaleiros Luís Rouxinol, Filipe Gonçalves e Francisco Palha. Forcados Amadores do Ribatejo, Amadores da Chamusca e Amadores de Cascais. Toiros de Pinto Barreiros;

02 de agosto (Sensacional corrida mista). Cavaleiras: Sónia Matias e Ana Batista. Matadores: António João Ferreira e Nuno Casquinha. Forcados Amadores das Caldas da Rainha. Toiros de São Torcato;

09 de agosto (Corrida à portuguesa, "Corrida do Emigrante"): Cavaleiros: Rui Salvador, Brito Paes, Manuel Telles Bastos, Duarte Pinto; Andrés Romero ( Rejoneador, que confirmará a alternativa) e David Gomes (que confirmará a alternativa). Forcados: Real Grupo de Forcados Amadores de Moura, Amadores do Montijo e Amadores de Turlock. Toiros Vale do Sorraia.

23 ou 24 de agosto (Magnifica corrida de toiros). Cartel em aberto). Forcados Amadores de Vila Franca de Aposento da Moita. Toiros de Murteira Grave;

06 de setembro (Corrida à portuguesa. Comemoração dos 20 anos de Alternativa de Rui Fernandes). Cavaleiros João Moura, Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador e Rui Fernandes. Forcados Amadores de Évora e de Alcochete. 6 Toiros de uma ganadaria a anunciar;

20 de setembro: Grande corrida de toiros, com cartel a anunciar

11 de outubro: Corrida de Gala à Antiga Portuguesa para encerramento do Abono. Cartel a anunciar.