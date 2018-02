Equipas do INEM estiveram no local

Pub

Despiste aconteceu na Avenida de Ceuta, ao final desta tarde.

Um motociclista de 43 anos morreu ao final desta tarde, na sequência de um acidente na Avenida de Ceuta, em Lisboa. O condutor circulava no sentido Alcântara - Praça de Espanha quando embateu contra uma árvore, segundo disse à Lusa fonte da PSP.

A PSP ainda está no local, mas o trânsito já está a circular normalmente, depois de ter estado condicionado no final da tarde.

Esta tarde, milhares de motociclistas protestaram em Lisboa e noutras cidades do país contra as alterações na lei que tornam a inspeção obrigatória para as motas.