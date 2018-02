Pub

O sacerdote luso-holandês Dâmaso Lambers, voz histórica da Rádio Renascença, morreu esta quinta-feira, em Lisboa, aos 87 anos, segundo a agência Ecclesia.

Ordenado em 1955, Dâmaso Lambers chegou a Portugal dois anos depois. Em 1959 começou o seu trabalho nas prisões. "Marcou profundamente a minha vida", disse numa entrevista à agência Ecclesia, por ocasião dos 60 anos da sua ordenação, em 2015, altura em que foi lançado o livro Uma vida de Doação.

O sonho do jovem padre holandês era ir, como missionário, para as ilhas Cook, na Nova Zelândia, mas o superior provincial disse-lhe que o cardeal-patriarca de Lisboa precisava de três padres para as missões populares na província, contou à Ecclesia.

Colaborou na introdução dos Cursilhos de Cristandade de Portugal e fundou a associação "O Companheiro", para aqueles que se sentiam marginalizados.