Morreu o Coronel Varela Gomes

Pub

O militar esteve ligado ao golpe de Beja (1961)

O coronel João Varela Gomes, um dos militares mais ativos politicamente antes e depois do 25 de Abril, morreu esta segunda-feira, em sua casa, aos 93 anos. Varela Gomes foi uma importante figura da resistência contra a ditadura de Salazar e do PREC.

Em reação à notícia, avançada pela RTP, o presidente da Associação 25 de Abril, coronel Vasco Lourenço, em declarações à agência Lusa, considerou-o uma figura "muito importante na história do século XX em Portugal" e "um grande lutador contra a ditadura e contra o fascismo". Depois do 25 de abril, acrescentou, "também se envolveu apaixonadamente, como fazia sempre, em coisas positivas e outras menos positivas". "Prefiro recordar as positivas", enfatizou Vasco Lourenço.

O militar esteve ligado ao golpe de Beja (1961), uma ação militar contra a ditadura na noite da passagem de ano, em que ficou ferido com gravidade, tendo sido preso em seguida.

Depois do 25 de Abril foi reintegrado no Exército e foi chefe da 5.ª Divisão do Estado-Maior General das Forças Armadas, uma estrutura que tinha sido criada para organizar a propaganda do Movimento das Forças Armadas durante o PREC.

Na nota biográfica que acompanha a notícia da RTP detalhou-se que entrou na clandestinidade depois do 25 de novembro de 1975, para escapar ao mandado de captura emitido em seu nome, tendo saído do país para Cuba, via Espanha, e depois para Angola. Só regressou a Portugal em 1979.