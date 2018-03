Pub

Desempenhou o cargo de ministro da Administração Interna no curto segundo Governo PSD/CDS-PP liderado por Passos Coelho, que durou menos de um mês em 2015

O ex-presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD João Calvão da Silva morreu esta terça-feira, aos 66 anos, vítima de doença prolongada, confirmou fonte oficial social-democrata.

Até ao último congresso do PSD, que se realizou em fevereiro, foi presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do partido, mas já não participou no encontro devido à doença, tendo merecido palavras de homenagem do antigo e do atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho e Rui Rio, durante a reunião magna.

Calvão da Silva nasceu em 20 de fevereiro de 1952 no concelho de Montalegre. Licenciado em Direito, especialista em direito bancário, bolsa e seguros, foi professor universitário, e desempenhou o cargo de ministro da Administração Interna no curto segundo Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho, que durou menos de um mês em 2015.

Entre 1983 e 1985, foi secretário de Estado adjunto do vice-primeiro-ministro Mota Pinto no Governo formado por um acordo de incidência parlamentar entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e presidido por Mário Soares.

Depois da experiência governativa, entre 1985 e 1992, foi presidente da Comissão de Fiscalização da TAP Portugal. Entre 1992 e 1995 foi membro do Conselho Superior do Ministério Público, tendo também integrado o Conselho Superior da Magistratura, até 2009. Politicamente, foi dirigente do PSD e deputado à Assembleia da República, entre 1995 e 1999.