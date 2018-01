Pub

Homem de 67 anos morreu esta quarta-feira no Hospital de São João

Um ferido do incêndio em Vila Nova da Rainha, Tondela, morreu esta quarta-feira no Hospital de São João. A notícia foi confirmada ao DN por fonte hospitalar, que acrescentou que permanecem internados no Centro Hospitalar outros quatro doentes vítimas do mesmo incêndio.

Segundo o Jornal de Notícias, a vítima era José Correia, natural de Tonda, em Tondela, e tinha 67 anos.

Sobe assim para nove o número total de vítimas mortais no incêndio.

O incêndio do passado sábado à noite fez ainda quase 40 feridos, entre graves e ligeiros.

A jovem de 15 anos que foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, saiu esta quarta-feira dos cuidados intensivos e foi transferida para a enfermaria, disse fonte hospitalar citada pela Lusa.

Fonte oficial do Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central) avançou hoje que a jovem "se encontra bem" e "sem necessidade de cuidados intensivos". "Foi transferida hoje de manhã para a enfermaria, onde irá prosseguir o tratamento", acrescentou a mesma fonte.

Em relação às outras quatro vítimas do incêndio que foram encaminhas também para Lisboa, duas para o Hospital de Santa Maria e outras duas para o Hospital São Francisco Xavier, o quadro clínico não sofreu qualquer alteração em relação ao dia de terça-feira, de acordo com fontes hospitalares.

Fonte oficial do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) indicou à Lusa que os dois homens que estão internados naquela unidade hospitalar, um de 58 anos e outro de 70, ambos com "queimaduras nas vias respiratórias", mantêm-se estáveis, mas com "prognóstico reservado".

Para o Hospital de São Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental) foram transportados outros dois homens, de 70 e 51 anos, "que estão estáveis e internados na Unidade de Cuidados Intensivos", segundo fonte oficial desta unidade hospitalar.

Ministério Público abriu investigação

O Ministério Público instaurou entretanto um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu o incêndio na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha.

Fonte do Ministério Público disse à agência Lusa que "nas investigações dirigidas pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Viseu, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária".

Na segunda-feira, o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, informou que a associação "foi constituída em 1979, tendo desde então ocorrido diversas intervenções de construção/beneficiação, ao longo dos diferentes mandatos dos seus dirigentes".Segundo o autarca, o edifício teve "uma obra de adaptação para servir de sede da associação, em 1992, data em que existe licenciamento de obras".

O processo foi "instruído com a legislação em vigor à época, incluindo o projeto de arquitetura e demais projetos de engenharia, elaborados com termo de responsabilidade do autor", acrescentou.

José António Jesus referiu que "a obra foi desenvolvida ao longo de várias fases", sendo "o procedimento de licenciamento deste edifício igual ao dos edifícios particulares (licença, processo instruído e termo de responsabilidade dos projetistas)".

O autarca esclareceu ainda que "obras de conservação ou de alterações de interiores que porventura tenham sido introduzidas após o licenciamento são isentas de controlo prévio por parte do município".

Com Lusa