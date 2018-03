Pub

Português tinha um cancro terminal e o sonho de voltar ao seu país

Daniel Raimundo, o emigrante português na Bélgica que descobriu ter um cancro terminal e que em janeiro pediu auxílio para regressar a Portugal, morreu esta sexta-feira.

O caso de Daniel - que não tinha condições financeiras para pagar o transporte de ambulância - emocionou os portugueses e poucos dias depois do seu pedido no Facebook, e com a ajuda de algumas pessoas na Bélgica, conseguiu realizar o sonho e regressou ao país com o apoio dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste. Foi esta corporação que confirmou o óbito ao DN.

Os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste cederam uma Ambulância de Transporte de Doentes para se deslocar a Bruxelas e trazer emigrante, uma viagem que aconteceu no dia 28 de janeiro.

Na ambulância seguiram três bombeiros da corporação e uma enfermeira, que se disponibilizaram para ajudar o emigrante.

Daniel Raimundo ainda cumpriu outro sonho antes de morrer: adepto ferrenho do Sporting, foi convidado para ir a Alvalade e dar o pontapé de saída simbólico no jogo entre o clube de Alvalade e o Vitória de Guimarães, na partida a contar para a 20ª jornada da I Liga.