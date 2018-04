Pub

O militante do PCP morreu aos 57 anos após doença prolongada

O PCP-Açores informou esta quarta-feira que morreu, na segunda-feira, o "destacado militante" do partido na região João Gomes, que nas autárquicas do ano passado tinha concorrido à presidência da autarquia da Ribeira Grande.

"João Gomes gozava de um enorme prestígio pela sua atitude de solidariedade com os que o rodeavam, sempre atento e interventivo na resolução dos problemas dos outros e da comunidade com quem mantinha um estreito contacto", diz o PCP-Açores em nota de pesar enviada às redações esta quarta-feira.

O comunista, que morreu aos 57 anos após doença prolongada, foi candidato em várias eleições para as autarquias locais, nomeadamente encabeçando listas para a Câmara Municipal da Ribeira Grande e para a Junta de Freguesia do Pico da Pedra no quadro da CDU - Coligação Democrática Unitária.

O desaparecimento de João Gomes, aos 57 anos de idade, constitui uma enorme perda para o Pico da Pedra e Ribeira Grande, para a ilha de São Miguel e para os Açores, a sua querida terra Facebook

Twitter

Militante do PCP desde o princípio dos anos 1980, João Gomes manteve toda a vida uma postura de continuada, persistente e muito esclarecida militância no seu partido, valorizam os comunistas açorianos.

"O desaparecimento de João Gomes, aos 57 anos de idade, constitui uma enorme perda para o Pico da Pedra e Ribeira Grande, para a ilha de São Miguel e para os Açores, a sua querida terra", acrescenta a nota de pesar.