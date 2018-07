Morreu a criança belga que ficou presa numa piscina em Azeitão 

Vic Wanzeele, o menino belga de seis anos que ficou preso numa piscina em Azeitão na semana passada, morreu esta segunda-feira de manhã.

O rapaz ficou preso no filtro de uma piscina de uma casa particular em Azeitão, Setúbal, na passada terça-feira. O anúncio da morte foi dado pelo próprio pai na sua página do Facebook. O DN confirmou com fonte do Hospital Dona Estefânia - onde o menor estava internado - que a criança não resistiu ao acidente.

Recorde-se que o rapaz ficou preso por um braço no ralo de aspiração da piscina da casa onde estava a passar férias com a família em Azeitão. A criança ficou submersa durante alguns minutos, até ser retirada do local pelos bombeiros e reanimada por uma equipa de emergência médica. O alerta foi dado às 13:43 horas da passada terça-feira. No local estiveram 13 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e GNR.

