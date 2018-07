Os moradores da freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, juntaram-se para limpar as paredes do Jardim do Arco do Cego, numa iniciativa que recebeu o nome de "Ação WashTag". A ideia foi remover as "tags" que inundavam as paredes do espaço público e que, segundo a Junta de Freguesia, "não expressam qualquer componente artístico".

A iniciativa juntou os serviços de Intervenção Social, Ambiente e Higiene Urbana da Junta de Freguesia de Avenidas Novas e a AEIST - Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, e contou com a presença e cooperação de mais de 100 voluntários e participantes.

Também a Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Ana Gaspar e o Vogal do Executivo, Responsável pela Higiene Urbana, Venâncio Rosa, marcaram presença no evento.

O projeto, do pelouro da Higiene Urbana e da Intervenção Social, teve como principal objetivo "sensibilizar os envolvidos para o respeito pelo espaço público".