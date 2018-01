Pub

Bombeiros de Montemor-o-Novo receberam perto de 100 chamadas. Pessoas queriam saber se ia haver réplicas

Não houve danos, mas foi bastante assustador o sismo registado esta manhã a acerca de seis quilómetros de Arraiolos e sentido no centro e sul do país. O adjunto do comando dos Bombeiros de Montemor-o-Novo diz que nunca sentira nada assim.

"Sentimos o chão todo a tremer e um barulho surdo", descreve Daniel Simões. "Assustador é", admite.

Aos bombeiros locais chegaram cerca de 70 ou 80 chamadas, a maioria de pessoas a fazer perguntas às quais é impossível responder. "Queriam saber se ia haver réplicas", conta o adjunto do comando.

Numa zona da cidade, as pessoas queixaram-se de terem ficado sem eletricidade, mas os bombeiros ainda não apuraram se a causa foi o sismo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que o sismo foi registado nas estações da rede Sísmica do Continente às 11:51 e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a Norte-Nordeste de Arraiolos, no distrito de Évora.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Elvas", afirmou o IPMA, realçando que poderão ser emitidos novos comunicados se a situação o justificar.