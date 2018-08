O MPLA é um dos partidos convidados do congresso do PS, que decorre até amanhã. Luís Cuanga, do comité central do MPLA falou ao DN sobre as relações entre Portugal e Angola. Com os acontecimentos recentes - o encontro entre os ministros da defesa dos dois páises -, o responsável político acredita que "está tudo a encaminhar-se para que as relações possam ter o nível que todos nós desejamos".

O momento, considera, é agora "diferente". "Felizmente o último momento mau já passou e estão reunidas as condições para que as relações se intensifiquem cada vez mais e que vão de encontro aos desejos dos dois povos".